Кевин Магнуссен поделился впечатлениями о новом контракте с «Хаасом»

Датский пилот Кевин Магнуссен достиг соглашения о новом контракте с командой «Хаас», за которую выступает с сезона-2022. Новое соглашение рассчитано на сезон-2024 в Формуле-1.

«Я, конечно, очень рад видеть, что мои отношения с «Хаасом» продлены ещё на один сезон. Моё возвращение в 2022 году было неожиданным, но оно было наполнено множеством ярких моментов, и, хотя это сезон сложился не совсем так, как мы надеялись, нам всё же удалось набрать очки и показать свой потенциал, располагая нашими ресурсами. В 2023 году нам предстоит провести ещё много гонок и проделать большую работу, чтобы продолжить изучение болида VF-23 и применить эти знания к болиду 2024 года. Я, как всегда, благодарен Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за предоставленную мне возможность продолжать участвовать в гонках в виде спорта, который я люблю», — приводит слова Магнуссена пресс-служба команды «Хаас».

Кевин Магнуссен заменил в «Хаасе» российского пилота Никиту Мазепина перед началом сезона-2022. Ранее Магнуссен выступал в Формуле-1 за «Макларен» и «Рено». Датчанин дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2014.