Нико Хюлькенберг отреагировал на продление контракта с «Хаасом»
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Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал официальное объявление, что он продлил контракт с командой на сезон-2024 Формулы-1. Это будет второй сезон Хюлькенберга в составе американского коллектива, а его напарником вновь окажется датский пилот Кевин Магнуссен.
«Хорошо так рано по ходу сезона утрясти все вопросы и сконцентрироваться на гонках и повышении скорости. Мне нравится быть частью команды и разделять страсть Джина и Гюнтера. Мы сражаемся в очень плотной средней группе, и я с нетерпением жду возможности добиться прогресса благодаря уже проделанной работе и сделать шаг вперёд в 2024 году», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».
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