В «Хаасе» объяснили, почему продлили контракты с Хюлькенбергом и Магнуссеном

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал продление контрактов на сезон-2024 с Нико Хюлькенбергом и Кевином Магнуссеном.

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что у нас в этом году невероятно солидная пара гонщиков. Не было причин искать каких-то изменений. Кевин нам очень хорошо известен, и я рад, что он проведёт в «Хаасе» седьмой сезон. Ну а Нико легко вписался в команду и доказал, что является её ценным членом.

В этом году мы столкнулись с трудностями в работе с VF-23 и не скрываем этого. И нам очень повезло располагать двумя пилотами, чьи отзывы неоценимы при реализации наших инженерных задач. Кевин и Нико хорошо поладили с самого начала, они оба набрали очки, ну а Нико особенно преуспел в квалификациях, шесть раз пройдя в третий сегмент. Учитывая, что он не выступал в Ф-1 на постоянной основе после 2019 года, это показывает, насколько он профессионален и как хорошо следил за собой.

Также надо отметить, что пилоты фантастически проявили себя не только в рамках работы внутри команды, но и, что важно, во время наших мероприятий для партнёров и болельщиков. Кевин и Нико наслаждаются своим пребыванием в спорте, они оба опытные пилоты и понимают, что от них требуется. Мы же, в свою очередь, ждём 2024 года и должны удостовериться, что обеспечим их машиной, позволяющей постоянно набирать очки», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».