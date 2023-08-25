Кроуфорд выиграл квалификацию Формулы-2 в Зандворте после трёх красных флагов в конце

На автодроме «Зандворт» в Нидерландах завершилась квалификация Формулы-2, победителем которой стал норвежский гонщик «Хайтек» Джек Кроуфорд. Вторым финишировал Деннис Хаугер из «МП Моторспорт», а замкнул тройку лучших Фредерик Вести, представляющий команду «Према Рейсинг» и занимающий второе место в личном зачёте сезона-2023.
Лидер общего зачёта Тео Пуршер стал десятым.
Квалификация трижды прерывалась красными флагами, что не позволило многим пилотам улучшить свои результаты.
Формула-2. Этап в Нидерландах. Квалификация
1. Джек Кроуфорд («Хайтек») 1:21.210.
2. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,034.
3. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,112.
4. Зейн Мэлоуни («Карлин») +0,127.
5. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,148.
6. Оливер Берман («Према Рейсинг») +0,207.
7. Хуан Мануэль Корреа («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0,227.
8. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,232.
9. Исак Хаджар («Хайтек») +0,249.
10. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +0,287.
- 25 августа 2023
-
16:41
-
16:05
-
15:26
-
14:58
-
14:08
-
13:18
-
12:33
-
11:42
-
11:02
-
10:30
-
09:44
-
09:00
-
00:54
- 24 августа 2023
-
23:58
-
22:54
-
21:38
-
21:07
-
20:17
-
19:29
-
18:36
-
17:49
-
16:38
-
16:06
-
14:59
-
14:48
-
14:05
-
12:51
-
12:15
-
11:31
-
11:30
-
11:16
-
11:03
-
11:02
-
10:25
-
09:26