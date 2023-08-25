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Кроуфорд выиграл квалификацию Формулы-2 в Зандворте после трёх красных флагов в конце

На автодроме «Зандворт» в Нидерландах завершилась квалификация Формулы-2, победителем которой стал норвежский гонщик «Хайтек» Джек Кроуфорд. Вторым финишировал Деннис Хаугер из «МП Моторспорт», а замкнул тройку лучших Фредерик Вести, представляющий команду «Према Рейсинг» и занимающий второе место в личном зачёте сезона-2023.

Лидер общего зачёта Тео Пуршер стал десятым.

Квалификация трижды прерывалась красными флагами, что не позволило многим пилотам улучшить свои результаты.

Формула-2. Этап в Нидерландах. Квалификация

1. Джек Кроуфорд («Хайтек») 1:21.210.

2. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,034.

3. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,112.

4. Зейн Мэлоуни («Карлин») +0,127.

5. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,148.

6. Оливер Берман («Према Рейсинг») +0,207.

7. Хуан Мануэль Корреа («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0,227.

8. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,232.

9. Исак Хаджар («Хайтек») +0,249.

10. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +0,287.