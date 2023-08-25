Пиастри и Риккардо разбили машины в одном и том же месте на второй практике ГП Нидерландов

В эти минуты в Зандворте (Нидерланды) проходит вторая свободная практика в рамках Гран-при Нидерландов. Пилот «Макларена» Оскар Пиастри и гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо разбили свои болиды в одном и том же месте в третьем повороте.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию тренировки.
Сначала Пиастри потерял контроль над машиной, а потом и Риккардо не вписался в поворот. Оба гонщика не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения. Возможно, Риккардо отвлёкся на болид Пиастри и потерял контроль над автомобилем по этой причине.
Оскар Пиастри
Фото: Lars Baron/Getty Images
Напомним, лучший результат по итогам первой тренировки показал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон.
Российско-израильский резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман, заменявший Карлоса Сайнса, финишировал 19-м.
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