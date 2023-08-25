Норрис отреагировал на быстрейшее время по итогам пятничных тренировок ГП Нидерландов

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги пятничных практик Гран-при Нидерландов Формулы-1. Во второй тренировке британец показал быстрейший результат.

«Хороший день для нас. Приятно вернуться на трассу, вновь сесть в машину. Было чувство, что я немного «заржавел», но уже после нескольких кругов приходишь в форму.

Мы пожертвовали первой тренировкой, чтобы побольше поработать с аэродинамикой. Поэтому вторую сессию начали немного позади соперников в плане понимания трассы, но эта работа окупится в будущем. К тому же позиция, на которой мы закончили день, внушает оптимизм перед завтрашним днём.

Уверен, что завтра мы будем так же близки. Думаю, борьба будет очень плотной, ведь трасса короткая — всего минута и 12 секунд. В квалификации и вовсе может быть минута и 10 секунд. Бороться будут многие. «Уильямс» рядом, «Альпин» и «Альфа Таури» – тоже. Будет настоящая битва — в том числе за первое место.

В то же время достичь вершины будет непросто, а вот вылететь на ранних стадиях — легко. Если всё сделать правильно, то и в Q3 будет шанс. Будет очень тяжело, но мы можем остаться на первой строчке, если не совершим ошибок», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».