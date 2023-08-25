Албон прокомментировал третий результат на пятничной тренировке Гран-при Нидерландов
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Таиландский гонщик «Уильямса» Александер Албон прокомментировал третий результат во второй пятничной тренировке Гран-при Нидерландов Формулы-1.
«Разумеется, мы не знаем, что делали другие команды, но наша машина с самого начала первой тренировки ощущалась очень здорово. Результат стал приятным сюрпризом, но, если честно, я думаю, что завтра многие прибавят. Мы же постараемся удержаться на своих позициях.
В квалификации будет очень сложный трафик, придётся следить за шинами, так что сессия будет держать в напряжении. Не думаю, что сегодняшние результаты так уж показательны, но мы всё равно в хорошем положении. Борьба будет плотной, но я настроен позитивно», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».
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