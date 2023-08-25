Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нико Хюлькенберг объяснил свою аварию на первой тренировке Гран-при Нидерландов

Нико Хюлькенберг объяснил свою аварию на первой тренировке Гран-при Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов Формулы-1. Отметим, что в первой практике немец попал в небольшую аварию, вылетев с трассы.

«Во время вылета в первой тренировке машина на самом деле не получила больших повреждений, так что ничего особенного не случилось. Просто я ехал слишком быстро, возник небольшой порыв ветра, а баланс тормозов был чуть больше, чем следует, смещён на заднюю ось. Всё вместе и привело к вылету. Это трасса старой школы — с гравийными ловушками, так что машина была не слишком повреждена. Мы, в сущности, потеряли только время.

Вторая тренировка прошла гладко, без серьёзных проблем. Главная же проблема — недостаточный темп. Нам нужно найти скорость, улучшить баланс и добиться от машины большего», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android