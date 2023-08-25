Нико Хюлькенберг объяснил свою аварию на первой тренировке Гран-при Нидерландов

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов Формулы-1. Отметим, что в первой практике немец попал в небольшую аварию, вылетев с трассы.
«Во время вылета в первой тренировке машина на самом деле не получила больших повреждений, так что ничего особенного не случилось. Просто я ехал слишком быстро, возник небольшой порыв ветра, а баланс тормозов был чуть больше, чем следует, смещён на заднюю ось. Всё вместе и привело к вылету. Это трасса старой школы — с гравийными ловушками, так что машина была не слишком повреждена. Мы, в сущности, потеряли только время.
Вторая тренировка прошла гладко, без серьёзных проблем. Главная же проблема — недостаточный темп. Нам нужно найти скорость, улучшить баланс и добиться от машины большего», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».
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