Эстебан Окон прокомментировал провал в квалификации Гран-при Нидерландов

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился мнением о квалификации Гран-при Нидерландов, в которой ему не удалось пробиться во второй сегмент, заняв 17-е место на стартовой решётке.

«К сожалению, сегодня не самый хороший день для нас. Я впервые не выхожу из первого сегмента в этом сезоне, это очень разочаровывает. Условия на трассе были непростыми для всех. Мы во многом испытывали трудности, особенно с общей устойчивостью на трассе и в скоростных поворотах. Нам предстоит проделать определённую работу, чтобы понять, что произошло сегодня, и увидеть, что мы можем сделать, чтобы оказаться на более высокой позиции в завтрашней гонке. Я уже стартовал с далёких позиций, и мне удавалось набирать очки, это и остаётся целью. Мы будем бороться до конца, чтобы пробиться в первую десятку и заработать очки», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».

Напарник Окона по «Альпин» Пьер Гасли смог пробиться во второй сегмент, где завершил выступления на 12-м месте.