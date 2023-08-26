Леклер признался, что не может дождаться расставания с нынешним болидом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, разбивший свой болид в третьем сегменте квалификации Гран-при Нидерландов, рассказал о настройках на трассу в Зандворте, а также о сложностях, с которыми сталкивается его машина.
«Это очень сложные выходные. Каждый раз, когда я сажусь в машну, я не знаю, что произойдёт. Эта не та ситуация, которая меня устраивает. Начиная с первой тренировки, у нас были проблемы в первом, девятом и десятом поворотах. Мы полностью поменяли машину, и, честно говоря, в этих трёх поворотах нам мало что помогает.
В Формуле-1 всё дело в ожиданиях и понимании того, какой баланс вы получите, входя в поворот. Сейчас я понятия не имею, будет ли у меня избыточная или недостаточная поворачиваемость, когда я вхожу в поворот. Это очень усложняет задачу.
Очень приятно слышать, что команда планирует существенно изменить машину к сезону-2024. Очевидно, я не могу этого дождаться, но сначала надо завершить сезон в 2023 году. Мы должны изменить наше направление, потому что сейчас машиной действительно тяжело управлять», — приводит слова Леклера RaceFans.
По итогам квалификации Гран-при Нидерландов Шарль Леклер занял девятое место, его напарник по «Феррари» Карлос Сайнс шестой.
- 26 августа 2023
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