Магнуссен начнёт гонку Гран-при Нидерландов с пит-лейна

Датский пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен, завершивший квалификацию Гран-при Нидерландов на 18-м месте, начнёт гонку с пит-лейна в связи с решением Международной автомобильной федерации (ФИА).
На болид Магнуссена для гонки в Зандворте было добавлено множество новых деталей, среди которых новый двигатель внутреннего сгорания, турбонадув, выхлопная система и коробка передач. Несмотря на то что обычно эти действия не привели бы к старту с пит-лейна, такой штраф был применён, потому что «Хаас» внёс изменения без одобрения ФИА.
Партнёр Магнуссена по «Хаасу» Нико Хюлькенберг смог пробиться во второй сегмент квалификации, однако показал в нём 15-й результат. В связи со штрафом Юки Цуноды за блокировку Льюиса Хэмилтона Хюлькенберг займёт 14-е место на стартовой решётке.
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