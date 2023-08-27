Цунода и Магнуссен получили штрафы после финиша Гран-при Нидерландов

Два гонщика Формулы-1 получили штрафы от стюардов по итогам гонки Гран-при Нидерландов.

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил пять штрафных секунд за то, что спровоцировал столкновение с представителем «Мерседеса» Джорджем Расселлом. Обороняясь от британца, Цунода занял внутреннюю траекторию в первом повороте, после чего болид «Альфа Таури» снесло в сторону «Мерседеса» Расселла.

Пять штрафных секунд присудили и гонщику «Хааса» Кевину Магнуссену. Перед рестартом гонки датчанин не соблюдал правило, согласно которому пилоты не должны отставать от едущей впереди машины более чем на десять корпусов. Судьи установили, что Магнуссен неоднократно нарушал это правило, причём иногда разрыв доходил до 260-270 метров.

Цунода, несмотря на штраф, сохранил 16-е место, а Магнуссен стал 15-м, пропустив вперёд Валттери Боттаса.