Спектакль Формулы-1 в Нидерландах! Ливень, море ошибок и аварии

Формула-1 вернулась после летнего перерыва, и вернулась на родину главного доминатора нынешнего сезона — в Нидерланды. Пожалуй, традиционно, для сезона-2023 интриги в борьбе за победу мы не ждали, однако гонка обещала быть интересной. Во-первых, в квалификации не обошлось без сюрпризов, чего только стоили высокая четвёртая позиция Алекса Албона или провал Льюиса Хэмилтона. Во-вторых, свои коррективы в происходящее на трассе могла внести погода: прогноз обещал высокую вероятность дождя.

Интересно было посмотреть и на то, сможет ли подтвердить свою высокую скорость «Макларен», Норрис вновь смог добиться старта с первого ряда и явно намеревался дать бой Максу Ферстаппену хотя бы на старте гонки.

Хаос на старте

И старт получился очень боевым. Первая тройка сохранила позиции, однако сразу после этого над трассой пролился сильный дождь. Это привело к серьёзным перестановкам — Ферстаппен остался лидером, а вот Алонсо отлично прошёл круг по намокающей трассе и вышел на второе место. Перес, Гасли, Чжоу и пара гонщиков «Альфа Таури» заехали в боксы на первом же круге, часть пилотов отправилась туда на втором. При этом Норрис и Расселл остались на трассе на «софте». Перес за счёт раннего пит-стопа вышел в лидеры гонки, а вот Ферстаппен откатился назад, проиграв Чжоу и Гасли.

По окончании третьего круга сдался и Норрис, вернувшись на трассу предпоследним. Последняя позиция в этот момент осталась за другим страдальцем на сликах — Хэмилтоном.

Ферстаппен вскоре догнал группу тех, кто заехал на первом круге, и справился с сопротивлением Пьера Гасли, выйдя на третью позицию, а затем догнал и Чжоу, отправившись в погоню за Пересом.

Несмотря на отставание в 13 секунд от напарника, Ферстаппен достаточно быстро догнал мексиканца, выигрывая на некоторых кругах по четыре секунды. Трасса к этому моменту уже начала подсыхать, гонщики отправились за сликами. Первым из «Ред Булл» в боксы поехал Ферстаппен, кругом позднее туда же нырнул и мексиканец. Разницы в круг Ферстаппену хватило, чтобы выйти в лидеры гонки.

Алонсо после волны пит-стопов вышел на третью позицию, Гасли — на четвёртую. Правда, француз попал под расследование за превышение скорости на пит-лейне, вскоре получив пять секунд штрафа.

Сухой рестарт

На 16-м круге на трассе появилась машина безопасности — машину во второй раз за уикенд разбил Логан Сарджент. На рестарте лидеры сохранили позиции. Первая пятёрка оторвалась от преследователей, позади же Чжоу собрал за собой паровозик, будучи на «медиуме». Гуаньюй вскоре пропустил вперёд Албона и Окона, причём Алекс после странного решения команды остаться на «софте» в дождь вернулся в борьбу за очки.

Ситуация на трассе стабилизировалась, все буквально замерли в ожидании нового заряда дождя.

На 42-м круге дистанции отмучился Шарль Леклер, которого в тот момент не обогнал только ленивый — повреждения автомобиля в стартовом контакте с Пиастри оказались слишком сильными, он потерял прижимную силу и был худшим на трассе по темпу.

Вскоре началась вторая волна пит-стопов, открыл её Сайнс, затем заехал и Албон, для которого этот пит-стоп стал первым в гонке. После волны остановок на третье место вышел пилот «Феррари» — пит-стоп Алонсо длился более восьми секунд, из-за чего двукратный чемпион Формулы-1 уступил позицию на подиуме. Однако уже вскоре Алонсо смог догнать и опередить Сайнса, а позади Цунода повредил крыло в борьбе с Расселлом и начал терять позиции, вывалившись за пределы топ-8.

Албон за 15 кругов до конца справился с Джорджем Расселлом и вышел на шестую позицию. Вскоре Расселла догнал и Хэмилтон, Джордж легко пропустил напарника вперёд. Впереди же Пьер Гасли отвоевал четвёртую позицию у потерявшего темп на финальном отрезке Карлоса Сайнса.

Всех смыло!

За 11 кругов до конца начался дождь. Первым в боксы нырнул Серхио Перес, перейдя на «промежуточные». За ним в боксы отправились и все остальные. Больше всех на своей остановке потерял Алекс Албон — таец заезжал в боксы одним из последних, откатившись на девятую позицию. Эстебан Окон, в отличие от остального пелотона, перешёл на дождевые шины.

Дождь усилился, Серхио Перес ошибся в первом повороте, пропустив вперёд Фернандо Алонсо. На трассе появились стоячие лужи, и Гуаньюй Чжоу вылетел в стену в первом повороте. Ферстаппен и Перес заехали в боксы за дождевыми, и если Макс сохранил лидерство, то Перес откатился на шестое место. В этот момент над трассой был вывешен красный флаг — в итоге, в соответствии с правилами, Чеко вернули третью позицию, чуть отмотав тайминг назад.

Суперспринт под конец

Стояние под красными флагами продлилось 40 минут. Дирекция гонки объявила рестарт на оставшиеся восемь кругов, причём два круга гонщикам предстояло пройти под машиной безопасности. Всем гонщикам было сказано стартовать на промежуточных шинах.

На рестарте изменений не произошло. Позади на первом круге после возобновления гонки Расселл обогнал Норриса, а Ландо контратаковал Расселла. Перес получил штраф в пять секунд за превышение скорости на пит-лейне перед красными флагами. Расселл в борьбе с Норрисом получил повреждения и вернулся на пит-лейн, откатившись на последнюю позицию.

Макс Ферстаппен довёл гонку до очередной уверенной победы, которая стала для него 46-й в карьере и 11-й в сезоне. Кроме того, Ферстаппен выиграл девятую гонку подряд, сравнявшись с рекордом Себастьяна Феттеля и Альберто Аскари. Вторым финишировал Фернандо Алонсо, третьим к финишу пришёл Серхио Перес, однако из-за штрафа он пропустил вперёд Пьера Гасли, оставшись четвёртым. Очковую десятку замкнули Сайнс, Хэмилтон, Норрис, Албон, Пиастри и Окон.

Гран-при Нидерландов, несмотря на стояние под красными флагами, подарил нам настоящее зрелище на фоне других гонок сезона, не обошлось и без неожиданных результатов. Впереди же чемпионат мира ждёт вояж в Храм скорости, на трассу в Монце — Гран-при Италии состоится уже на следующей неделе.