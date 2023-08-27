Перес объяснил, почему он так сильно проигрывал Ферстаппену

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу Гран-при Нидерландов, где он занял четвёртое место. В частности мексиканец объяснил, почему на промежуточных шинах он уступал Ферстаппену более чем секунду на круге.

«Мы ожидали дождь. Команда предупреждала, что он будет ещё сильнее. Трасса была сухой, поэтому, если бы я начал атаковать сильнее, я бы просто полностью стёр промежуточные шины. Эти шины были очень быстрыми, так что команда хорошо поработала.

К сожалению, мы неверно посчитали, что во время гонки дождь усилится, иначе мы могли бы атаковать на первом отрезке сильнее. Возможно, удалось бы дольше сохранять лидерство.

На старте гонки был хаос, много всего менялось, и, к сожалению, если в начале гонки мы сделали отличный стратегический выбор, то в конце — уже нет. Обидно, что в итоге мы потеряли подиум, потому что я чувствую, что я действительно заслужил его сегодня», — приводит слова Переса Autosport.