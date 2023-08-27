Два участника бразильского моточемпионата скончались после столкновения

Трагедией ознаменовалась гонка в классе Moto1000GP, состоявшаяся сегодня в минувшие выходные на Международном автодроме в Каскавеле (Бразилия).

Пилот Эрико Вериссимо да Роши не заметил впереди упавшего соперника и врезался в него на полной скорости, перевернувшись в воздухе.

Спортсмен в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где и скончался. Ему было 38 лет. Дирекция Moto1000GP сообщила об отмене этапа.

Андре Вериссимо Кардосо, спровоцировавший столкновение и госпитализированный в тяжёлом состоянии, также скончался от полученных травм в больнице. Ему было 42 года.