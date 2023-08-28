Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин стал отцом

Бывший пилот Формулы-1, а ныне вице-президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Сергей Сироткин сообщил о рождении сына. Мальчик весом 3,5 кг появился на свет 10 августа.
«Лучший подарок на этот день рождения. Добро пожаловать. 10.08.2023», — написал Сироткин в социальных сетях.
Фото: из личного архива Сергея Сироткина
Фото: из личного архива Сергея Сироткина
Фото: из личного архива Сергея Сироткина
Сергею Сироткину 28 лет. Россиянин дважды становился третьим по итогам чемпионата Формулы-2 в 2015 и 2016 годах. В сезоне-2014 числился резервистом команды Формулы-1 «Заубер».
В апреле 2016 года стало известно, что Сироткин стал резервистом команды «Рено», где в течение двух сезонов принимал участие в тестах и свободных заездах.
В январе 2018 было объявлено о том, что Сироткин стал боевым пилотом «Уильямса». Россиянин принял участие во всех гонках сезона, по итогам которого занял 20-е место. Лучшим результатом Сироткина стало выступление на Гран-при Италии, где он стал десятым.
- 28 августа 2023
-
01:06
-
00:55
-
00:22
-
00:07
- 27 августа 2023
-
23:48
-
23:10
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:18
-
22:04
-
21:59
-
21:54
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:30
-
21:16
-
21:09
-
21:07
-
20:32
-
20:21
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:41
-
18:34
-
18:26
-
18:11
-
17:39
-
16:37
-
16:22