Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин стал отцом

Бывший пилот Формулы-1, а ныне вице-президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Сергей Сироткин сообщил о рождении сына. Мальчик весом 3,5 кг появился на свет 10 августа.

«Лучший подарок на этот день рождения. Добро пожаловать. 10.08.2023», — написал Сироткин в социальных сетях.

Фото: из личного архива Сергея Сироткина

Фото: из личного архива Сергея Сироткина

Фото: из личного архива Сергея Сироткина

Сергею Сироткину 28 лет. Россиянин дважды становился третьим по итогам чемпионата Формулы-2 в 2015 и 2016 годах. В сезоне-2014 числился резервистом команды Формулы-1 «Заубер».

В апреле 2016 года стало известно, что Сироткин стал резервистом команды «Рено», где в течение двух сезонов принимал участие в тестах и свободных заездах.

В январе 2018 было объявлено о том, что Сироткин стал боевым пилотом «Уильямса». Россиянин принял участие во всех гонках сезона, по итогам которого занял 20-е место. Лучшим результатом Сироткина стало выступление на Гран-при Италии, где он стал десятым.