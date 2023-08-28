Сколько ещё гонок подряд выиграет Макс Ферстаппен?

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выигравший Гран-при Нидерландов, повторил рекорд четырёхкратного победителя чемпионата немца Себастьяна Феттеля и итальянца Альберто Аскари, дважды завоёвывавшего титул. На счету всех гонщиков по девять побед в гонках Формулы-1 кряду. Уже в следующей гонке Ферстаппен может установить новый рекорд по числу выигранных подряд гонок.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе.

Ранее Ферстаппен становился первым на Гран-при Майами, Монако, Испании, Канады, Австрии, Великобритании, Венгрии и Бельгии.

Отметим, что у Альберто Аскари девять побед подряд, если не учитывать гонку «Инди-500» 1953 года, которая формально входила в календарь чемпионата мира.