Опубликован календарь СМП РСКГ на 2024 год из 14 этапов

Программа развития российского автоспорта SMP Racing совместно с Российской автомобильной федерацией (РАФ) объявила календарь главных кольцевых соревнований страны на 2024 год. С середины весны по середину осени пройдут 8 этапов чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг и 6 этапов Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс.

Работу над календарём прокомментировал глава SMP Racing Олег Петриков.

«Совместно с Российской автомобильной федерацией и представителями автодромов мы заранее проработали календарь на следующий сезон и публикуем его первыми из официальных всероссийских серий. Это позволит командам заранее спланировать логистику и обновить парк гоночной техники, пилотам – распределить силы, если они выступают и в других чемпионатах, болельщикам – составить график отпусков.

В календаре серии кольцевых гонок G-Drive СМП РСКГ Туринг на разных этапах будет разное количество классов в зависимости от возможностей автодромов. В традиционных категориях в зачет пойдут очки на семи этапах. Участники класса Спортпрототип CN встретятся шесть раз, класса SMP GT4 Russia – пять раз за сезон, SMP Historic Cup – трижды.

Как показал текущий сезон, многие из них выходят на старт серии длинных гонок СМП РСКГ Эндуранс вместе с участниками, которые пока выбирают только марафоны. В новом году у них будет еще больше таких возможностей, ведь число этапов СМП РСКГ Эндуранс увеличилось с четырех до шести», — приводит слова Петрикова пресс-служба СМП РСКГ.

СМП РСКГ. Календарь на сезон-2024

№ Дата Место проведения Классы 1 13-14 апреля Крепость Грозная Т, СП, ТЛ, S1600, GT4 2 04-05 мая Смоленское кольцо Т, СП, ТЛ, S1600, CN, HC 3* 11 мая Moscow Raceway Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600 4 01-02 июня Нижегородское кольцо Т, СП, ТЛ, S1600, GT4, CN, HC 5* 15 июня Игора Драйв Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600 6 29-30 июня KazanRing Canyon Т, СП, ТЛ, S1600, GT4, CN 7* 06 июля Moscow Raceway Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600 8 20-21 июля ADM Raceway (Мячково) ТЛ, S1600, HC, CN 9* 10 августа KazanRing Canyon Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600 10 24-25 августа Игора Драйв Т, СП, ТЛ, S1600, GT4, CN, HC 11** 14-15 сентября Moscow Raceway Т, СП, CN Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600 12* 05-06 октября Крепость Грозная Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600 13 12-13 октября Сочи Автодром Т, СП, ТЛ, S1600, GT4

Т- SMP TCR Russia (Туринг)

СП — Супер-продакшн

ТЛ — Туринг-Лайт

S1600

GT4 — SMP GT4 Russia

CN — Спортпрототип CN

HC — SMP Historic Cup

* Этапы СМП РСКГ Эндуранс

** Совместный этап СМП РСКГ Эндуранс и СМП РСКГ Туринг.