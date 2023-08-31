Опубликован календарь СМП РСКГ на 2024 год из 14 этапов

Программа развития российского автоспорта SMP Racing совместно с Российской автомобильной федерацией (РАФ) объявила календарь главных кольцевых соревнований страны на 2024 год. С середины весны по середину осени пройдут 8 этапов чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг и 6 этапов Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс.
Работу над календарём прокомментировал глава SMP Racing Олег Петриков.
«Совместно с Российской автомобильной федерацией и представителями автодромов мы заранее проработали календарь на следующий сезон и публикуем его первыми из официальных всероссийских серий. Это позволит командам заранее спланировать логистику и обновить парк гоночной техники, пилотам – распределить силы, если они выступают и в других чемпионатах, болельщикам – составить график отпусков.
В календаре серии кольцевых гонок G-Drive СМП РСКГ Туринг на разных этапах будет разное количество классов в зависимости от возможностей автодромов. В традиционных категориях в зачет пойдут очки на семи этапах. Участники класса Спортпрототип CN встретятся шесть раз, класса SMP GT4 Russia – пять раз за сезон, SMP Historic Cup – трижды.
Как показал текущий сезон, многие из них выходят на старт серии длинных гонок СМП РСКГ Эндуранс вместе с участниками, которые пока выбирают только марафоны. В новом году у них будет еще больше таких возможностей, ведь число этапов СМП РСКГ Эндуранс увеличилось с четырех до шести», — приводит слова Петрикова пресс-служба СМП РСКГ.
СМП РСКГ. Календарь на сезон-2024
|№
|Дата
|Место проведения
|Классы
|1
|13-14 апреля
|Крепость Грозная
|Т, СП, ТЛ, S1600, GT4
|2
|04-05 мая
|Смоленское кольцо
|Т, СП, ТЛ, S1600, CN, HC
|3*
|11 мая
|Moscow Raceway
|Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
|4
|01-02 июня
|Нижегородское кольцо
|Т, СП, ТЛ, S1600, GT4, CN, HC
|5*
|15 июня
|Игора Драйв
|Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
|6
|29-30 июня
|KazanRing Canyon
|Т, СП, ТЛ, S1600, GT4, CN
|7*
|06 июля
|Moscow Raceway
|Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
|8
|20-21 июля
|ADM Raceway (Мячково)
|ТЛ, S1600, HC, CN
|9*
|10 августа
|KazanRing Canyon
|Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
|10
|24-25 августа
|Игора Драйв
|Т, СП, ТЛ, S1600, GT4, CN, HC
|11**
|14-15 сентября
|Moscow Raceway
|Т, СП, CN Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
|12*
|05-06 октября
|Крепость Грозная
|Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
|13
|12-13 октября
|Сочи Автодром
|Т, СП, ТЛ, S1600, GT4
Т- SMP TCR Russia (Туринг)
СП — Супер-продакшн
ТЛ — Туринг-Лайт
S1600
GT4 — SMP GT4 Russia
CN — Спортпрототип CN
HC — SMP Historic Cup
* Этапы СМП РСКГ Эндуранс
** Совместный этап СМП РСКГ Эндуранс и СМП РСКГ Туринг.
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