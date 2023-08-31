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Опубликован календарь СМП РСКГ на 2024 год из 14 этапов

Опубликован календарь СМП РСКГ на 2024 год из 14 этапов
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Программа развития российского автоспорта SMP Racing совместно с Российской автомобильной федерацией (РАФ) объявила календарь главных кольцевых соревнований страны на 2024 год. С середины весны по середину осени пройдут 8 этапов чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг и 6 этапов Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс.

Работу над календарём прокомментировал глава SMP Racing Олег Петриков.

«Совместно с Российской автомобильной федерацией и представителями автодромов мы заранее проработали календарь на следующий сезон и публикуем его первыми из официальных всероссийских серий. Это позволит командам заранее спланировать логистику и обновить парк гоночной техники, пилотам – распределить силы, если они выступают и в других чемпионатах, болельщикам – составить график отпусков.

В календаре серии кольцевых гонок G-Drive СМП РСКГ Туринг на разных этапах будет разное количество классов в зависимости от возможностей автодромов. В традиционных категориях в зачет пойдут очки на семи этапах. Участники класса Спортпрототип CN встретятся шесть раз, класса SMP GT4 Russia – пять раз за сезон, SMP Historic Cup – трижды.

Как показал текущий сезон, многие из них выходят на старт серии длинных гонок СМП РСКГ Эндуранс вместе с участниками, которые пока выбирают только марафоны. В новом году у них будет еще больше таких возможностей, ведь число этапов СМП РСКГ Эндуранс увеличилось с четырех до шести», — приводит слова Петрикова пресс-служба СМП РСКГ.

СМП РСКГ. Календарь на сезон-2024

ДатаМесто проведенияКлассы
113-14 апреляКрепость ГрознаяТ, СП, ТЛ, S1600, GT4
204-05 маяСмоленское кольцоТ, СП, ТЛ, S1600, CN, HC
3*11 маяMoscow RacewayГруппа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
401-02 июняНижегородское кольцоТ, СП, ТЛ, S1600, GT4, CN, HC
5*15 июняИгора ДрайвГруппа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
629-30 июняKazanRing CanyonТ, СП, ТЛ, S1600, GT4, CN
7*06 июляMoscow RacewayГруппа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
820-21 июляADM Raceway (Мячково)ТЛ, S1600, HC, CN
9*10 августаKazanRing CanyonГруппа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
1024-25 августаИгора ДрайвТ, СП, ТЛ, S1600, GT4, CN, HC
11**14-15 сентябряMoscow RacewayТ, СП, CN Группа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
12*05-06 октябряКрепость ГрознаяГруппа F (абсолютный зачет, спортпрототипы) Туринг (T, СП, ТЛ, S1600, HC) GT4 527 Shortcut, Legends 600
1312-13 октябряСочи АвтодромТ, СП, ТЛ, S1600, GT4

Т- SMP TCR Russia (Туринг)
СП — Супер-продакшн
ТЛ — Туринг-Лайт
S1600
GT4 — SMP GT4 Russia
CN — Спортпрототип CN
HC — SMP Historic Cup

* Этапы СМП РСКГ Эндуранс
** Совместный этап СМП РСКГ Эндуранс и СМП РСКГ Туринг.

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