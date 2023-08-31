«Мы снова выиграем». Хэмилтон прокомментировал продление контракта с «Мерседесом»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал продление контракта с командой ещё на два сезона.
«Каждый день мы мечтаем о том, чтобы стать лучшими, и мы посвятили последнее десятилетие тому, что вместе достигали этой цели. Попадание на вершину не случается за одну ночь или за короткий промежуток времени. Требуется посвящённость цели, и для меня было честью попасть в книги рекордов с этой невероятной командой.
Мы никогда не были более голодны до победы, чем сейчас. Мы извлекаем уроки из каждого успеха, но и из каждой неудачи. Мы продолжаем преследовать свои мечты, продолжаем бороться с вызовами и мы снова выиграем. Я благодарен команде, которая поддерживала меня на трассе и за её пределами. Наша история не закончена, мы нацелены на то, чтобы добиться вместе большего, и мы не остановимся, пока не сделаем это", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
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