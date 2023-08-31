«Мерседес» объявил о продлении контрактов с Хэмилтоном и Расселлом до конца 2025 года
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Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о достижении соглашений с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселом о том, что пилоты останутся в «Мерседесе» до конца 2025 года.
Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В составе команды он сумел одержать 82 победы и завоевать 78 поул-позиций, что принесло ему шесть чемпионских титулов. Благодаря выступлениям Хэмилтона, «Мерседес» смог восемь раз выиграть Кубок конструкторов.
Джордж Расселл присоединился к юниорской программе «Мерседеса» в 2017 году. Перед началом сезона-2022 Расселл, уйдя из «Уильямса», заменил Валттери Боттаса в составе «Мерседеса». Свою первую победу в Формуле-1 25-летний пилот одержал в сезоне-2022 на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.
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