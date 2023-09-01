Штайнер — о спаде Магнуссена: новый шанс не имеет ничего общего с сантиментами

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о спаде результатов датского пилота Кевина Магнуссена, с которым недавно было продлено соглашение до конца 2024 года.

«Кевин сейчас не на лучшей стадии своей карьеры, но понимаем, где он находится: он не уверен в машине и сейчас он в плохом положении. Он настроен оптимистично, и смена гонщика не сделает нас лучше на данный момент.

Очевидно, что Нико [Хюлькенберг] проделывает фантастическую работу, и мы поражены тем, как он это делает. Мы ждём, что у нас появится стабильная машина, которая понравится Кевину. Мы сохранили его, потому что верим в него. Он был с нами, когда у нас были плохие дни, иногда нельзя слишком остро реагировать, мы хотим дать шанс. Это не имеет ничего общего с сантиментами», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Напомним, на этой неделе было объявлено о подписании командой «Хаас» новых соглашений с парой пилотов, выступающих за команду в сезоне-2023: Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом.