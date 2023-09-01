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Пуршер выиграл квалификацию Формулы-2 в Монце, Берман — второй, Станек — третий

Пуршер выиграл квалификацию Формулы-2 в Монце, Берман — второй, Станек — третий
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В Монце (Италия) завершилась квалификация Формулы-2, победителем которой стал лидер общего зачёта Тео Пуршер из команды «АРТ Гран-при». Вторым финишировал Оливер Берман, представляющий «Према Рейсинг», а замкнул тройку лучших Роман Станек («Трайдент»).

Отметим, что многие гонщики не успели пойти на финальный быстрый круг или помешали друг другу, так как до этого пытались занять более выгодную позицию на трассе и обеспечить себе слипстрим от едущего впереди соперника.

Формула-2. Этап в Италии. Квалификация

1. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») 1:32,328.
2. Оливер Берман («Према Рейсинг») +0,159.
3. Роман Станек («Трайдент») +0,206.
4. Исак Хаджар («Хайтек») +0,207.
5. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,210.
6. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +0,214.
7. Джек Кроуфорд («Хайтек») +0,229.
8. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,271.
9. Рихард Версхор («Ван Амерсфут Рейсинг») +0,312.
10. Ральф Бошунг («Кампос Рейсинг») +0,327.

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