Колапинто выиграл предпоследнюю гонку сезона Формулы-3, Бедрин — 16-й

Пилот команды MP Motorsport Франко Колапинто выиграл короткую гонку финального этапа Формулы-3, который проходит в эти дни в Монце. Для Колапинто это уже четвёртая победа в спринтах Ф-3, однако в длинных гонках аргентинец ещё не побеждал.
Заезд начался с крупной аварии в первом повороте. На старте у Пола Арона произошёл небольшой контакт с Кайо Коллетом, в результате которого гонщик Prema пробил колесо. Арон в итоге не смог затормозить и выбил сразу двух соперников — Хосепа-Марию Марти и Джонни Эдгара.
После рестарта на протяжении всей гонки Колапинто сражался с Мари Бойей за лидерство, гонщики несколько раз менялись местами, но именно аргентинец в итоге закрепился в лидерах. Бойя же под финиш пропустил Габриэля Бортолето, который накануне обеспечил себе чемпионство, и закончил заезд на третьей позиции. Следом расположились Тейлор Барнард, Люк Браунинг и Леонардо Форнароли.
Никита Бедрин, который не смог принять участие в квалификации, стартовал 24-м, но уже к концу первого круга вырвался на 13-е место. Россиянин активно боролся в трафике, но к финишу откатился на 16-ю строчку.
Формула-3. Монца, спринт (топ-10):
1. Франко Колапинто (MP Motorsport) — 18 кругов.
2. Габриэль Бортолето (Trident) +1,3 сек.
3. Мари Бойя (MP Motorsport) +2,1.
4. Тейлор Барнард (Jenzer Motorsport) +2,3.
5. Люк Браунинг (Hitech Pulse-Eight) +3,2.
6. Леонардо Форнароли (Trident) +6,1.
7. Оливер Гёте (Trident) +8,0.
8. Габриэле Мини (Hitech Pulse-Eight) +9,8.
9. Кристиан Мэнселл (Campos Racing) +11,0.
10. Никола Цолов (ART Grand Prix) +11,4.
…16. Никита Бедрин (Jenzer Motorsport) +20,0.
Первое место общего зачёта ещё накануне до конца сезона обеспечил себе Бортолето, а в борьбе за звание вице-чемпиона вперёд вырвался Колапинто. Он на четыре очка опережает Арона и на пять — Марти. Также шансы на вторую позицию по итогам первенства сохраняют Зак О’Салливан, Дино Беганович и Габриэле Мини.
Общий зачёт Формулы-3 (топ-10):
1. Габриэль Бортолето (Trident) — 153 очка.
2. Франко Колапинто (MP Motorsport) — 110.
3. Пол Арон (Prema Racing) — 106.
4. Хосеп-Мария Марти (Campos Racing) — 105.
5. Зак О’Салливан (Prema Racing) — 101.
6. Дино Беганович (Prema Racing) — 94.
7. Габриэле Мини (Hitech Pulse-Eight) — 90.
8. Оливер Гёте (Trident) — 73.
9. Леонардо Форнароли (Trident) — 71.
10. Кайо Коллет (Van Amersfoort Racing) — 61.
…17. Никита Бедрин (Jenzer Motorsport) — 24.
Заключительный заезд Формулы-3 сезона-2023 стартует в воскресенье, 3 сентября, в 9:15 по московскому времени.
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