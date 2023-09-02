Колапинто выиграл предпоследнюю гонку сезона Формулы-3, Бедрин — 16-й

Пилот команды MP Motorsport Франко Колапинто выиграл короткую гонку финального этапа Формулы-3, который проходит в эти дни в Монце. Для Колапинто это уже четвёртая победа в спринтах Ф-3, однако в длинных гонках аргентинец ещё не побеждал.

Заезд начался с крупной аварии в первом повороте. На старте у Пола Арона произошёл небольшой контакт с Кайо Коллетом, в результате которого гонщик Prema пробил колесо. Арон в итоге не смог затормозить и выбил сразу двух соперников — Хосепа-Марию Марти и Джонни Эдгара.

После рестарта на протяжении всей гонки Колапинто сражался с Мари Бойей за лидерство, гонщики несколько раз менялись местами, но именно аргентинец в итоге закрепился в лидерах. Бойя же под финиш пропустил Габриэля Бортолето, который накануне обеспечил себе чемпионство, и закончил заезд на третьей позиции. Следом расположились Тейлор Барнард, Люк Браунинг и Леонардо Форнароли.

Никита Бедрин, который не смог принять участие в квалификации, стартовал 24-м, но уже к концу первого круга вырвался на 13-е место. Россиянин активно боролся в трафике, но к финишу откатился на 16-ю строчку.

Формула-3. Монца, спринт (топ-10):

1. Франко Колапинто (MP Motorsport) — 18 кругов.

2. Габриэль Бортолето (Trident) +1,3 сек.

3. Мари Бойя (MP Motorsport) +2,1.

4. Тейлор Барнард (Jenzer Motorsport) +2,3.

5. Люк Браунинг (Hitech Pulse-Eight) +3,2.

6. Леонардо Форнароли (Trident) +6,1.

7. Оливер Гёте (Trident) +8,0.

8. Габриэле Мини (Hitech Pulse-Eight) +9,8.

9. Кристиан Мэнселл (Campos Racing) +11,0.

10. Никола Цолов (ART Grand Prix) +11,4.

…16. Никита Бедрин (Jenzer Motorsport) +20,0.

Первое место общего зачёта ещё накануне до конца сезона обеспечил себе Бортолето, а в борьбе за звание вице-чемпиона вперёд вырвался Колапинто. Он на четыре очка опережает Арона и на пять — Марти. Также шансы на вторую позицию по итогам первенства сохраняют Зак О’Салливан, Дино Беганович и Габриэле Мини.

Общий зачёт Формулы-3 (топ-10):

1. Габриэль Бортолето (Trident) — 153 очка.

2. Франко Колапинто (MP Motorsport) — 110.

3. Пол Арон (Prema Racing) — 106.

4. Хосеп-Мария Марти (Campos Racing) — 105.

5. Зак О’Салливан (Prema Racing) — 101.

6. Дино Беганович (Prema Racing) — 94.

7. Габриэле Мини (Hitech Pulse-Eight) — 90.

8. Оливер Гёте (Trident) — 73.

9. Леонардо Форнароли (Trident) — 71.

10. Кайо Коллет (Van Amersfoort Racing) — 61.

…17. Никита Бедрин (Jenzer Motorsport) — 24.

Заключительный заезд Формулы-3 сезона-2023 стартует в воскресенье, 3 сентября, в 9:15 по московскому времени.