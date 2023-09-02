Стартовая решётка Гран-при Италии Формулы-1

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Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Италии Формулы-1 на трассе «Аутодромо Национале» в Монце. На данный момент порядок пилотов не претерпел никаких изменений по сравнению с итогами квалификации.

Формула-1. Гран-при Италии. Стартовая решётка:

1. Карлос Сайнс-младший («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Александер Албон («Уильямс»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Логан Сарджент («Уильямс»)

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

17. Пьер Гасли («Альпин»)

18. Эстебан Окон («Альпин»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).