Чемпиону и лидеру общего зачёта MotoGP Баньяе переехали ногу после падения с мотоцикла

На старте гонки MotoGP на Гран-при Испании в Барселоне произошел серьезнейший завал, в котором пострадало пять гонщиков, однако гораздо серьёзнее был инцидент произошёл впереди. Лидер общего зачёта Франческо Баньяя упал с мотоцикла, после чего по его ноге проехал один из соперников.

Дирекция гонки сообщила, что все пилоты, попавшие в аварию на первом круге в сознании, о подробном состоянии Баньяи информации не поступало. В результате инцидентов на первом круге трое пилотов, в числе которых Баньяя и Энеа Бастьянини, не смогли продолжить гонку.

Итальянский пилот «Дукати», занявший второй место в первой гонке в Барселоне, лидирует в чемпионате MotoGP в сезоне-2023, опережая ближайшего соперника Хорхе Мартина на 66 очков.