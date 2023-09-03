Чемпиону и лидеру общего зачёта MotoGP Баньяе переехали ногу после падения с мотоцикла
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На старте гонки MotoGP на Гран-при Испании в Барселоне произошел серьезнейший завал, в котором пострадало пять гонщиков, однако гораздо серьёзнее был инцидент произошёл впереди. Лидер общего зачёта Франческо Баньяя упал с мотоцикла, после чего по его ноге проехал один из соперников.
Дирекция гонки сообщила, что все пилоты, попавшие в аварию на первом круге в сознании, о подробном состоянии Баньяи информации не поступало. В результате инцидентов на первом круге трое пилотов, в числе которых Баньяя и Энеа Бастьянини, не смогли продолжить гонку.
Итальянский пилот «Дукати», занявший второй место в первой гонке в Барселоне, лидирует в чемпионате MotoGP в сезоне-2023, опережая ближайшего соперника Хорхе Мартина на 66 очков.
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