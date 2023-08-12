«Эти парни чокнутые». Норрис — о MotoGP

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о желании поучаствовать в мотогонках и об их разнице с Формулой-1.

«Это безумие, мужик. Эти парни чокнутые. Гораздо более чокнутые, чем пилоты Формулы-1. Их гонки выглядят быстро по телевизору, но вы должны увидеть их вживую. Я запечатан в маленькой красивой машине, а они едут по трассе в открытую. Они, наверное, посмеялись бы над тем, что я пристёгнут ремнём безопасности.

Это другой спорт. Они немного быстрее на прямых, но мы в сотню раз быстрее в поворотах. Я сам хочу поучаствовать, но мне нужно будет никому не говорить, что я займусь этим. 100% я бы попробовал, но я не пошёл бы сразу в MotoGP. Мне пришёл бы конец. Дело в том, что в любом повороте ты можешь упасть. С каждым разом они становятся всё быстрее», — сказал Норрис каналу Quadrant.

Ландо Норрис выступает за «Макларен» с 2019 года. На его счету восемь подиумов в 101 гонке.