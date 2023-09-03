«Скорости просто не было». Магнуссен назвал Гран-при Италии худшей гонкой в сезоне

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен подвёл итоги Гран-при Италии Формулы-1. В воскресной гонке Магнуссен финишировал 18-м.
«Вероятно, это была худшая гонка. У нас вообще не было темпа, шины стремительно уходили, баланса вообще не было. Нам предстоит непростой путь наверх. Это сильно озадачивает, ведь в третьей практике я занял седьмое место, а сегодня с запасом был самым медленным на трассе. Скорости просто не было. Нам нужно исправить всё это», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +6.802.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.082.
4. Шарль Леклер («Феррари») +11.508.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +18.294.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +38.903.
7. Александер Албон («Уильямс») +45.080.
8. Ландо Норрис («Макларен») +45.212.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.370.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.764.
11. Оскар Пиастри («Макларен») +1:10.573.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:11.480.
13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1:11.772.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.387.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:23.016.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1:23.017.
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.
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