Хэмилтон и Сарджент получили штрафные баллы по итогам Гран-при Италии
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Стюарды Гран-при Италии оштрафовали семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и Логана Сарджента из «Уильямса» за инциденты в гонке Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 3 сентября, в Монце.
Хэмилтон, ставший шестым, был признан виновным в столкновении с австралийцем Оскаром Пиастри из «Макларена», британец получил пятисекундное наказание, а также два штрафных балла. Теперь на его счету четыре штрафных балла за последние 12 месяцев.
Сарджент, занявший 13-е место, был признан виновным за контакт с пилотом «Альфа Ромео» Валттери Боттасом и также получил штраф в виде пяти секунд и двух баллов. Для американца это первые штрафные очки в Формуле-1.
Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1
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