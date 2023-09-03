Баньяя опубликовал первое фото и сообщение в соцсетях после опаснейшей аварии

Действующий чемпион MotoGP и лидер общего зачёта нынешнего сезона Франческо Баньяя опубликовал небольшое сообщение с фотографией в своих социальных сетях после известия о том, что он избежал каких-либо переломов в опасном инциденте на первом круге Гран-при Испании. Баньяя упал с мотоцикла, после чего обе ноги ему переехал Брэд Биндер.
«Сегодня я могу сказать только — спасибо», — написал Баньяя.
Фото: Соцсети Франческо Баньяи
MotoGP. Гран-при Испании. Гонка:
1. Алеш Эспаргаро («Априлия») 38:56:159.
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,377.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +2,831.
4. Жоанн Зарко («Дукати») +4,867.
5. Мигель Оливейра («Априлия») +7,529.
6. Алекс Маркес («Дукати») +10,590.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,821.
8. Джек Миллер («КТМ») +10,880.
9. Аугусто Фернандес («КТМ») +12,889.
10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +13,280.
- 4 сентября 2023
-
00:49
-
00:39
-
00:37
- 3 сентября 2023
-
23:54
-
23:53
-
23:47
-
23:44
-
23:06
-
22:26
-
22:19
-
22:17
-
21:42
-
21:14
-
20:38
-
20:18
-
20:13
-
20:08
-
20:04
-
19:59
-
19:46
-
19:43
-
19:34
-
19:32
-
19:26
-
18:51
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
17:56
-
17:46
-
17:41
-
16:30
-
16:15
-
15:37