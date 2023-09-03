Баньяя опубликовал первое фото и сообщение в соцсетях после опаснейшей аварии

Действующий чемпион MotoGP и лидер общего зачёта нынешнего сезона Франческо Баньяя опубликовал небольшое сообщение с фотографией в своих социальных сетях после известия о том, что он избежал каких-либо переломов в опасном инциденте на первом круге Гран-при Испании. Баньяя упал с мотоцикла, после чего обе ноги ему переехал Брэд Биндер.

«Сегодня я могу сказать только — спасибо», — написал Баньяя.

Фото: Соцсети Франческо Баньяи

MotoGP. Гран-при Испании. Гонка:

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») 38:56:159.

2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,377.

3. Хорхе Мартин («Дукати») +2,831.

4. Жоанн Зарко («Дукати») +4,867.

5. Мигель Оливейра («Априлия») +7,529.

6. Алекс Маркес («Дукати») +10,590.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,821.

8. Джек Миллер («КТМ») +10,880.

9. Аугусто Фернандес («КТМ») +12,889.

10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +13,280.