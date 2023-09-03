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Баньяя опубликовал первое фото и сообщение в соцсетях после опаснейшей аварии

Баньяя опубликовал первое фото и сообщение в соцсетях после опаснейшей аварии
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Действующий чемпион MotoGP и лидер общего зачёта нынешнего сезона Франческо Баньяя опубликовал небольшое сообщение с фотографией в своих социальных сетях после известия о том, что он избежал каких-либо переломов в опасном инциденте на первом круге Гран-при Испании. Баньяя упал с мотоцикла, после чего обе ноги ему переехал Брэд Биндер.

«Сегодня я могу сказать только — спасибо», — написал Баньяя.

Фото: Соцсети Франческо Баньяи

MotoGP. Гран-при Испании. Гонка:

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») 38:56:159.
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,377.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +2,831.
4. Жоанн Зарко («Дукати») +4,867.
5. Мигель Оливейра («Априлия») +7,529.
6. Алекс Маркес («Дукати») +10,590.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,821.
8. Джек Миллер («КТМ») +10,880.
9. Аугусто Фернандес («КТМ») +12,889.
10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +13,280.

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