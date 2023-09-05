Российский пилот Смаль заявил, что больше не выступит в Региональной Формуле в сезоне-2023

Российский пилот Кирилл Смаль, выступавший в испанской Формуле-4, а также принимающий участие в гонках на выносливость, рассказал о том, что он не продолжит выступать в Региональной Формуле в сезоне-2023, и поделился дальнейшими карьерными планами.
«В этом сезоне я больше не буду выступать в Региональной Формуле. К сожалению, мы с командой не смогли добиться результатов, на которые рассчитывали, и приняли решение досрочно закончить сотрудничество. Теперь я полностью сосредоточен на выступлениях в LMP3 и постараюсь выдать свой максимум в последних гонках сезона», — написал Смаль в своём телеграм-канале.
Смаль в 2020-м перешёл в гонки Формул, завоевав в сезоне-2021 бронзовые награды в итальянской Формуле-4 и серии Объединённых Арабских Эмиратов. В 2022 году Кирилл продолжил выступать в испанской Формуле-4, где восемь раз поднимался на подиум и занял четвёртое место по итогам сезона. Также россиянин стал заводским пилотом картинговых команд Birel ART и Ricciardo Kart Racing в категории KZ2, а зимой 2023 года провёл несколько этапов в ближневосточной Формуле-Regional.
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