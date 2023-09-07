AS: Марк Маркес крайне близок к переходу в «Грезини» к своему брату Алексу
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Легендарный испанский мотогонщик Марк Маркес очень близок к переходу в команду «Грезини», сообщает AS. Как сообщает источник, обе стороны уже провели несколько встреч и практически полностью составили соглашение контракта, за исключением нескольких деталей, которые будут уточнены в ближайшее время.
«Грезини» является сателлитом «Дукати». В следующем сезоне гонщикам «Грезини» будет предоставлен мотоцикл Ducati, на котором сейчас ездят два лучших гонщика нынешнего сезона: Франческо Баньяя и Хорхе Мартин.
В этом году Марк занимает 19-е место в личном зачёте, а его брат Алекс — 10-е.
Марк является шестикратным чемпионом мира в классе MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019). В свою очередь, Алекс выигрывал Moto3 в 2014 году и Moto2 в 2019-м.
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