В «Хонде» отреагировали на слухи об уходе Маркеса в «Грезини»

Руководитель «Хонды» в MotoGP Альберто Пуч сообщил, что испанский пилот Марк Маркес продолжит выступать за команду в следующем сезоне, несмотря на слухи о переходе в «Грезини».
«Я могу делиться только той информацией, которой владею. Как вы сами сказали, у него есть действующий контракт на 2024 год. Он не приходил к нам с новостью, что не хочет оставаться с нами. Я могу сказать вам, что мы будем работать в рамках того контракта, который у нас есть. На этом всё, потому что я не получал никаких сообщений от гонщика или его менеджера
Есть ли у нас план на случай его ухода? На самом деле нет, потому что, когда у вас есть гонщики по контракту, нет смысла думать о других пилотах. Изучать проблему до её возникновения — не очень разумный поступок. Обычно вы пытаетесь решить проблему, когда она есть, но на данный момент у нас нет такой информации», — приводит слова Пуча MotoGP.
- 8 сентября 2023
-
23:45
-
22:52
-
22:42
-
21:16
-
20:23
-
19:22
-
18:19
-
16:34
-
15:33
-
14:34
-
13:49
-
12:57
-
12:08
-
11:08
-
10:10
-
09:14
- 7 сентября 2023
-
23:09
-
21:26
-
19:34
-
18:50
-
17:51
-
16:55
-
16:01
-
15:34
-
14:56
-
14:40
-
14:15
-
13:06
-
12:43
-
12:10
-
11:13
-
11:10
-
10:40
-
10:35
-
10:15