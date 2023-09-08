В «Хонде» отреагировали на слухи об уходе Маркеса в «Грезини»

Руководитель «Хонды» в MotoGP Альберто Пуч сообщил, что испанский пилот Марк Маркес продолжит выступать за команду в следующем сезоне, несмотря на слухи о переходе в «Грезини».

«Я могу делиться только той информацией, которой владею. Как вы сами сказали, у него есть действующий контракт на 2024 год. Он не приходил к нам с новостью, что не хочет оставаться с нами. Я могу сказать вам, что мы будем работать в рамках того контракта, который у нас есть. На этом всё, потому что я не получал никаких сообщений от гонщика или его менеджера

Есть ли у нас план на случай его ухода? На самом деле нет, потому что, когда у вас есть гонщики по контракту, нет смысла думать о других пилотах. Изучать проблему до её возникновения — не очень разумный поступок. Обычно вы пытаетесь решить проблему, когда она есть, но на данный момент у нас нет такой информации», — приводит слова Пуча MotoGP.