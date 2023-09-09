«Хаас» готовит серьёзный пакет обновлений в стиле «Ред Булл»

Американская команда Формулы-1 «Хаас» планирует привезти на домашний этап сезона, который пройдёт в Остине с 20 по 22 октября, масштабный пакет обновлений, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, обновлённая версия болида «Хааса» будет основана на копировании некоторых решений у «Ред Булл». Концепция текущего болида основана на идеях «Феррари», но, как сообщается, руководство «Хааса» столкнулось с потолком возможностей автомобиля при текущих технических решениях. Cообщается, что наибольшие обновления коснутся конструкции днища, боковых понтонов и кожуха двигателя. Инженеры американской команды не могут реализовать в текущем сезоне все свои задумки, потому что конструкции шасси, коробки передач, подвески и расположения радиаторов не могут быть изменены.