«Хаас» готовит серьёзный пакет обновлений в стиле «Ред Булл»

Американская команда Формулы-1 «Хаас» планирует привезти на домашний этап сезона, который пройдёт в Остине с 20 по 22 октября, масштабный пакет обновлений, сообщает Auto Motor und Sport.
По информации источника, обновлённая версия болида «Хааса» будет основана на копировании некоторых решений у «Ред Булл». Концепция текущего болида основана на идеях «Феррари», но, как сообщается, руководство «Хааса» столкнулось с потолком возможностей автомобиля при текущих технических решениях. Cообщается, что наибольшие обновления коснутся конструкции днища, боковых понтонов и кожуха двигателя. Инженеры американской команды не могут реализовать в текущем сезоне все свои задумки, потому что конструкции шасси, коробки передач, подвески и расположения радиаторов не могут быть изменены.
- 9 сентября 2023
-
12:01
-
10:39
-
09:40
-
01:00
- 8 сентября 2023
-
23:45
-
22:52
-
22:42
-
21:16
-
20:23
-
19:22
-
18:19
-
16:34
-
15:33
-
14:34
-
13:49
-
12:57
-
12:08
-
11:08
-
10:10
-
09:14
- 7 сентября 2023
-
23:09
-
21:26
-
19:34
-
18:50
-
17:51
-
16:55
-
16:01
-
15:34
-
14:56
-
14:40
-
14:15
-
13:06
-
12:43
-
12:10
-
11:13