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Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен и Сенна — лучшие, кого я видел за 50 лет

Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен и Сенна — лучшие, кого я видел за 50 лет
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Бывший пилот Формулы-1 австриец Герхард Бергер высказался о двукратном чемпионе мира и гонщике «Ред Булл» голландце Максе Ферстаппене.

«Ферстаппен и Сенна уникальны в своём деле, они лучшие из всех, кого я видел за последние 50 лет. Шумахер и Хэмилтон также являются исключительными гонщиками. Очевидно, всегда нужно обращать внимание на статистику, и она фантастическая, но Сенна рано умер, а Ферстаппен ещё молод», — приводит слова Бергера издание Kronen Zeitung.

В нынешнем сезоне 25-летний Макс Ферстаппен выиграл 12 из 14 прошедших Гран-при, а также установил рекорд серии, одержав десять побед подряд.

Ранее пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил о проблемах в регламенте, указав на доминирование команды «Ред Булл».

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