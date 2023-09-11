Стал известен ещё один участник второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series

Пилот команды 23XI Racing Тайлер Реддик выиграл гонку Hollywood Casino 400 — второй этап первого раунда плей-офф NASCAR Cup Series 2023 года. Благодаря этой победе Реддик, как и Кайл Ларсон неделей ранее, досрочно завоевал путёвку во второй раунд финальной серии.
Судьба гонки решилась в овертайме, в начале которого лидировали Даниэль Суарес и Эрик Джонс. Тайлер Реддик к концу предпоследнего круга был только третьим, однако провёл манёвр на прямой старт-финиш и за раз опередил двух соперников, прорвавшись в лидеры. Для Реддика это пятая в карьере победа и по числу выигранных гонок он теперь входит в топ-90 за всю историю NASCAR Cup Series.
Второе место на финише занял Денни Хэмлин, Эрик Джонс пересёк черту на третьей позиции, а следом расположились Кайл Ларсон и Джоуи Логано.
NASCAR Cup Series. Hollywood Casino 400, Канзас (топ-10):
1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 268 кругов.
2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,327 сек.
3. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Шевроле») +0,516.
4. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,642.
5. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0,823.
6. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1,300.
7. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +1,330.
8. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1,570.
9. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +1,656.
10. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1,661.
Отметим, что сразу три участника плей-офф столкнулись с проблемами. На машине Мартина Труэкса, стартовавшего с третьей позиции, сразу же начались неполадки, он провалился на 15-ю строчку, а на четвёртом круге автомобиль боком сорвало в отбойник.
На 107-м круге лопнула задняя шина на машине Буббы Уолласа, который в тот момент занимал вторую позицию, а за семь кругов до финиша то же самое произошло с Крисом Бушером.
В общем зачёте Труэкс и Уоллас откатились в зону вылета, а вот Бушер держится на девятой позиции. Две последние позиции таблицы плей-офф по-прежнему занимают Рикки Стенхаус-младший и Майкл Макдауэлл.
Положение в плей-офф:
1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — прошёл во второй раунд.
2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — прошёл во второй раунд.
3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2105 очков.
4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2097.
5. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 2089.
6. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2081.
7. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 2080.
8. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») — 2074.
9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 2069.
10. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2069.
11. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2068.
12. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 2063.
13. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2056.
14. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 2044.
15. Рики Стенхаус-мл. (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») — 2041.
16. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Форд») — 2023.
Финальный этап первого раунда плей-офф — гонка Bass Pro Shops Night Race — пройдёт на шорт-треке «Бристоль Мотор Спидвей» в ночь с 16 на 17 сентября. По его итогам будут определены четыре пилота, выбывающих из борьбы за чемпионский титул.
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