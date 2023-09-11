Источник: Маркес пустил слухи о переходе в «Грезини», чтобы оказать давление на «Хонду»

Легендарный испанский мотогонщик Марк Маркес сам пустил слухи о своём переходе в «Грезини», чтобы оказать давление на «Хонду», сообщает издание El Periodico.
«Маркес уже принял решение остаться в «Хонде», выполнить свой контракт и попытаться вернуться на путь истинный в ближайшие месяцы, долго и упорно работая над созданием, эволюцией и развитием «Хонды»-2024, первый прототип которой он испытает в Мизано.
Есть те, кто считает, что Маркес принял это решение уже много дней назад, но он пустил слух о том, что переходит в «Грезини», чтобы оказать давление на «Хонду» и заставить топ-менеджеров команды, её соревновательного отдела, сделать шаг вперёд, выбрать лучших инженеров во всех областях и начать работать с европейским подходом в преддверии создания мотоцикла 2024 года», — говорится в статье.
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