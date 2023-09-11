«Альфа Таури» представит крупное обновление к Гран-при Сингапура
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Генеральный директор «Альфа Таури» Петер Байер рассказал о крупной модернизации, которую его команда подготовит к Гран-при Сингапура.
«Быстрых достижений не бывает. Я имею в виду, что в этом году мы наблюдали удивительные изменения в схеме результатов, когда внезапно появился «Астон Мартин», а затем «Макларен», но я думаю, что это связано с тем, что все они поняли, что то, что «Ред Булл» сделал с точки зрения философии дизайна, является правильным с этим новым элементом прижимной силы, которому следуют все.
К Сингапуру мы готовим большую модернизацию, которая будет следовать той же философии, так что все приближаются к этому, и я думаю, что в следующем году мы будем очень близки к лидеру», — приводит слова Байера PlanetF1.
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