Борис Ротенберг: машина «СМП Рейсинг» опережает «Мерседесы» и «Тойоты»

Основатель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг рассказал о новых успехах команды — в частности, о показателях прототипа BR03.
«Начнём с того, что мы достигли в автоспорте довольно высоких результатов. У нас было построено три машины, способные бороться с лучшими и самыми известными командами. Нас даже в какой‑то момент «прижали» весом, потому что мы уже были в секунде от самых быстрых машин. Когда в «Ле Мане» едешь 24 часа, зрелище неимоверное, куда круче Формулы‑1, и мы там стали третьими на нашей машине вслед за двумя гибридными. То есть стали лучшей негибридной машиной в мире.
Когда началось это сложное время, мы все соревнования перенесли в Россию. И создали машину под наши российские дороги. Мы побеждаем на своих гонках на выживание. Например, скоро в Сочи будет шестичасовая гонка, мы будем и дальше двигаться в этом направлении. Мы по времени опережаем «Мерседесы», «Тойоты», наша машина быстрее, за счёт пилотов и аэродинамики мы выигрываем», – приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
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