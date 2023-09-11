Марк Маркес сказал, когда примет решение о возможном уходе из «Хонды»

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес сообщил, что примет решение о продолжении карьеры на предстоящих Гран-при, которые пройдут в Индии и Японии.

Напомним, ранее стало известно, что Маркес может покинуть «Хонду» по окончании сезона, на что в его команде ответили, что об этом не уведомлены.

«Есть план А, B и C, ранее я говорил о двух вариантах, но их три. У меня есть три плана, три идеи, и они довольно понятны. Я в точности понимаю, что должно произойти в каждом из них. Но времени мало, есть дедлайн. Я решу к этапу в Индии, Японии», — приводит слова Маркса официальный сайт MotoGP.

Предстоящий Гран-при Индии пройдёт 23–24 сентября. В настоящий момент в личном зачёте лидирует итальянец Франческо Баньяя.