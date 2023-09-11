Хюлькенберг: Магнуссен говорит, что я ещё не видел настоящего Штайнера

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о руководителе команды Гюнтере Штайнере.
«Насколько Гюнтер отличается от моих прежних руководителей команд? Ну, они все разные. У меня были и другие руководители, которые были сильными личностями. У каждого свой стиль, свой путь, свой характер. Но я со всеми довольно хорошо лажу, знаете, я быстро приспосабливаюсь. Я прямой человек, мне нравится открытое и честное общение. Я чувствую, что Гюнтер тоже это ценит, и в этом мы похожи. Мы очень хорошо ладим, и нам легко сотрудничать.
Является ли Гюнтер таким, как его представили в сериале от Netflix? Я не знаю. Кевин Магнуссен постоянно говорит, что я ещё не видел настоящего Гюнтера. Так что в этом году, похоже, он довольно спокоен. Мы не видели вспышек его гнева. Его настоящая версия отличается от той, что вы, возможно, знаете благодаря сериалу. Честно говоря, мне приятно работать с ним», — приводит слова Хюлькенберга сайт Формулы-1.
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