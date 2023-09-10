Хюлькенберг: Шумахер 1 из 20, мне всё равно, немец он или мексиканец

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал о своих чувствах по поводу того, что перед сезоном-2023 он заменил в команде соотечественника Мика Шумахера.

«Мик выступал за «Хаас» в прошлом году, но знаете, хоть он и немец, но он 1 из 20. Даже если бы он был мексиканцем или любой другой национальности, это не имело бы для меня никакого значения, если честно.

Для меня это просто то, чего я хотел бы для себя и своей карьеры. В Формуле-1 мы все боремся, работаем ради своей карьеры, и мы боремся за одно и то же. Не думаю, что была какая-либо негативная реакция в Германии по поводу замены Мика, не знаю об этом», — сказал Хюлькенберг в подкасте Beyond The Grid на официальном сайте Формулы-1.

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера был пилотом «Хааса» с сезона-2020, его напарником был россиянин Никита Мазепин. Ранее было объявлено о продлении контракта Хюлькенберга с «Хаасом» до конца 2024 года.