Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Трудно сказать что-то положительное». Куартаро раскритиковал новый мотоцикл «Ямахи»

«Трудно сказать что-то положительное». Куартаро раскритиковал новый мотоцикл «Ямахи»
Аудио-версия:
Комментарии

Французский гонщик «Ямахи» Фабио Куартаро признался, что не почувствовал прироста мощности от прототипа мотоцикла на сезон-2024 во время тестов MotoGP в Мизано, которые состоялись в понедельник.

«Я не могу сказать прямо сейчас что-то конкрентное. Мне нужно провести больше тестов, но я ожидал большего. Ощущения совсем другие. Но, как я уже сказал, что ожидал большей мощности, большей силы, и да… Трудно сказать что-то действительно положительное о двигателе. Но мы должны оставаться позитивными и попытаться проанализировать произошедшее, чтобы улучшить ситуацию к тестам в Валенсии», — приводит слова Куартаро Crash.net.

Ранее Куартараро высказался по поводу своего соперника Франческо Баньяи, который сейчас лидирует в чемпионате MotoGP.

Материалы по теме
Куартараро сравнил Баньяю с Ферстаппеном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android