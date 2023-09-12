«Трудно сказать что-то положительное». Куартаро раскритиковал новый мотоцикл «Ямахи»

Французский гонщик «Ямахи» Фабио Куартаро признался, что не почувствовал прироста мощности от прототипа мотоцикла на сезон-2024 во время тестов MotoGP в Мизано, которые состоялись в понедельник.

«Я не могу сказать прямо сейчас что-то конкрентное. Мне нужно провести больше тестов, но я ожидал большего. Ощущения совсем другие. Но, как я уже сказал, что ожидал большей мощности, большей силы, и да… Трудно сказать что-то действительно положительное о двигателе. Но мы должны оставаться позитивными и попытаться проанализировать произошедшее, чтобы улучшить ситуацию к тестам в Валенсии», — приводит слова Куартаро Crash.net.

Ранее Куартараро высказался по поводу своего соперника Франческо Баньяи, который сейчас лидирует в чемпионате MotoGP.