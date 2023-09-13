Пилот Ф-2 считает, что победитель серии должен автоматически получать место в Ф-1
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Пилот команды Van Amersfoort Racing Рихард Версхор высказал мнение о том, что победители Формулы-2 должны автоматически получать место в Формуле-1.
«На самом деле должно быть правило, что тот, кто становится чемпионом в Формуле-2, кто бы это ни был, должен просто перейти в Формулу-1», — приводит слова Версхора Ziggo Sport Race Cafe.
На данный момент Рихард Версхор занимает девятое место в общем зачёте Формулы-2 сезона-2023. В его активе после 12 гонок 102 очка. Занимающий первое место Тео Пуршер имеет 191 балл.
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