Пилот Ф-2 считает, что победитель серии должен автоматически получать место в Ф-1

Пилот команды Van Amersfoort Racing Рихард Версхор высказал мнение о том, что победители Формулы-2 должны автоматически получать место в Формуле-1.

«На самом деле должно быть правило, что тот, кто становится чемпионом в Формуле-2, кто бы это ни был, должен просто перейти в Формулу-1», — приводит слова Версхора Ziggo Sport Race Cafe.

На данный момент Рихард Версхор занимает девятое место в общем зачёте Формулы-2 сезона-2023. В его активе после 12 гонок 102 очка. Занимающий первое место Тео Пуршер имеет 191 балл.