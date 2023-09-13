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Магнуссен заявил, что машина «Хааса» ограничивает его выступление в 2023 году

Магнуссен заявил, что машина «Хааса» ограничивает его выступление в 2023 году
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о проблеме своего выступления в нынешнем сезоне, связав её со стилем пилотирования, требуемый машине.

«Вы не можете смешивать перегрузки в этих машинах. И я думаю, что важная причина это шины. Они не позволяют вам смешивать перегрузки и одновременно совершать множество торможений и смещений.

Вы должны проезжать повороты по V-образной траектории, а это другой стиль вождения. Существует немало вариаций, но я нахожу, что машина этого года стала более к этому чувствительна.

Если вы попытаетесь изменить угол запястья на пару градусов в определённой точке движения [в гольфе], то сделать это будет очень сложно. Пройдёт 10 тысяч часов, прежде чем вы это сделаете, поскольку это нечто в вашей нервной системе, и всё происходит автоматически. Зачастую лучше не менять вещи, а найти способ обойти их», — приводит слова Магнуссена издание Motorsport.

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