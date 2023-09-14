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«Альфа Ромео» объявила о продлении контракта с Гуаньюем Чжоу

«Альфа Ромео» объявила о продлении контракта с Гуаньюем Чжоу
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Швейцарская команда «Альфа Ромео», которая в следующем году вернётся к названию «Заубер», объявила, что сохранит прежний состав гонщиков на сезон-2024. Китайский пилот Гуаньюй Чжоу продлил соглашение с командой ещё на сезон. У Валттери Боттаса изначально был заключён контракт до конца 2024 года.

«Номер 24 остаётся здесь на 2024-й! Мы рады объявить, что Гуаньюй Чжоу продлил своё контракт ещё на один год и продолжит выступать за команду вместе с Валттери Боттасом в следующем сезоне. Вперёд, Чжоу!» — написала команда в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Чжоу хотел подписать с «Заубером» более длительное соглашение, но при этом команда не была довольна уровнем поддержки со стороны китайских спонсоров пилота. Среди альтернативных кандидатов назывались Тео Пуршер и Фелипе Другович.

При этом воспитанник команды и лидер нынешнего сезона Формулы-2 Пуршер останется резервным гонщиком «Альфа Ромео».

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