Хюлькенберг ответил на вопрос о возможности присоединиться к «Ауди»

36-летний немецкий пилот Нико Хюлькенберг поделился мнением о появлении в Формуле-1 команды «Ауди», а также проявил интерес к тому, чтобы присоединиться к команде немецкого автомобильного производителя.
«Это определённо один из самых привлекательных проектов на данный момент, и перспектива того, что новый бренд придёт в Формулу-1, очень интересна. Ещё это немецкий производитель, там есть люди, с которыми я раньше работал, и у нас получалось хорошо.
Да, на бумаге всё звучит очень красиво и хорошо, но очевидно, что мне нужно приложить все усилия, продолжать уверенно ехать в гонках, чтобы, возможно, получить шанс. Однако только время покажет», — сказал Хюлькенберг в подкасте Beyond The Grid на официальном канале Формулы-1.
Немецкий пилот выступает в Формуле-1 с сезона-2010. Хюлькенберг присоединился к «Хаасу» в сезоне-2023, заменив соотечественника Мика Шумахера.
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