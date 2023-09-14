Норрис получит масштабный комплект новинок «Макларена» на ГП Сингапура

Английский пилот «Макларена» Ландо Норрис в преддверии Гран-при Сингапура прокомментировал новое антикрыло команды и различные аэродинамические улучшения.

«Вероятно, в эти новинки мы верим больше всего, если говорить об обновлениях, внедрённых после Австрии. Мы верим, что именно эти обновления помогут нам продвинуться вперёд больше всего с тех самых пор.

Очевидно, что мы ещё не тестировали их на трассе, поэтому не хотим говорить слишком много, пока не заставим их работать должным образом, но это хороший шаг.

Команда усердно работала, чтобы установить их на одну из машин здесь, а затем мы отправим и остальные в Японию. Так что для нас это будут захватывающие выходные», – приводит слова Норриса Austosport.

Напомним, на предстоящих выходных, с 15 по 17 сентября, в Marina Bay пройдёт Гран-при Сингапура.

Отметим, что лишь Норрис получит новый пакет обновлений, а его напарник по «Макларену» австралиец Оскар Пиастри останется на старой конфигурации машины.