Финал RDS EUROPE 2023: всё решится в Рязани

16–17 сентября в Рязани состоится финальный этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE 2023. Между лидерами турнирной таблицы в Личном зачёте разрыв составляет 14 очков, а пятое место отделяет 72 очка – поклонников дрифта ждёт напряжённый уикенд.
Сложный финал требует сильного и опытного судейского состава: в Рязани к постоянному судье Андрею Астапову присоединятся представители команды FailCrew х ДаркСайд Аркадий Цареградцев и Максим Твардовский.
Перед финалом возглавляет турнирную таблицу Личного зачёта, как это и было весь сезон, представитель команды Carville Racing Григорий Бурлуцкий. Однако Григорий Гусев из LUKOIL Racing Drift Team после потрясающе успешного пятого этапа в Нижнем Новгороде подобрался невероятно близко – всего 14 очков разделяют первые два места. При этом отставание Ивана Пальмина (Carville Racing), занимающего третью строчку, тоже легко преодолимое – 58 очков, Артема Шабанова (FT) же – 63. Дальше по турнирной таблице всё также очень плотно. Например, победитель первого этапа в Рязани в мае Анатолий Щербак – пятый (с отставанием в 72 очка).
Всё решится в Рязани. Пожалуй, такой напряженной, конкурентной и непредсказуемой борьбы в RDS EUROPE ещё не видели!
Расписание шестого этапа
Фото: RDS Europe
Сильна интрига и в Командном зачете. Лидируют Carville Racing с отрывом в 310 очков – этого недостаточно, чтобы позволить себе совершенно расслабиться. Вторые по итогам пяти этапов – команда FT. Третьи – LUKOIL Racing Drift Team. Как и в Личном зачете, вплоть до десятого места разрывы небольшие, что обещает острейшую борьбу на завершающей гонке сезона.
Безусловно добавляет напряжения и сама финальная локация: развязка всех интриг будет происходить на легендарном АСК «АТРОН» с его стеной-магнит и трибунами прямо над ней, техничными перекладками, всегда близкими парными заездами и ламповой атмосферой.
Напомним: стартовал сезон RDS EUROPE 2023 здесь же в мае. Затем прошли ещё четыре гонки – в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. На шестой, финальный, этап участники вновь вернутся в Рязань, на одну из самых зрелищных и любимых дрифт-трасс страны.
На старт шестого этапа выйдут 47 пилотов из 25 городов России, Беларуси и Казахстана. Состав участников RDS EUROPE в этом сезоне очень сильный, мы имеем все шансы увидеть непредсказуемый подиум финала, а за ним – и подиум всего чемпионата. Рязанский этап, пожалуй, может стать одним из самых ярких в сезоне: нас безусловно ждут рискованные, яркие, незабываемые заезды, начиная уже с квалификации.
Квалификационные заезды всех участников пройдут в субботу. Воскресенье будет посвящено парным заездам. 16 сентября начнется с разминки, продолжится парадом пилотов и автограф-сессией и заездами от ТОП 32 до финалов. Завершится уикенд награждением призеров шестого этапа RDS EUROPE 2023.
Присоединится к финалу RDS EUROPE 2023 можно на трибунах АСК «АТРОН» и в бесплатной прямой трансляции на RDSTV.RU
Подробности на сайте и в группе RDS EUROPE ВКонтакте.
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