«Я был очень медленным». Хэмилтон признал провал в квалификации и пожелал победы Расселлу

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации Гран-при Сингапура, который проходит в эти дни на уличной трассе «Марина Бей», заявил, что был слишком медленным по сравнению со своим напарником и поддержал Джорджа Расселла накануне гонки.
«Сегодня у нас была отличная машина. Вчера она была просто невероятной, и мы надеялись, что небольшие изменения настроек помогут побороться с «Феррари». Одной из наших машин это удалось, а вот мне — нет, я был очень медленным. Разумеется, это разочаровывает, но завтра — новый день. Я надеюсь, у Джорджа завтра получится стартовать и побороться с «Феррари» — было бы здорово, если бы он победил!» — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Sky Sports.
В квалификации в Сингапуре Хэмилтон показал пятое время, в то время как Расселл расположился на второй строчке — и это уже третье подряд поражение Хэмилтона во внутрикомандной дуэли в квалификации. После этапа в Бельгии Льюис опережал Расселла со счётом 7:5, однако теперь уступает ему 7:8.
Гран-при Сингапура стартует в воскресенье, 17 сентября, в 15:00 по московскому времени. Расселл разделит первый ряд с обладателем поула Карлосом Сайнсом на «Феррари». Следом за ними стартуют Шарль Леклер и Ландо Норрис, в то время как Макс Ферстаппен и Серхио Перес столкнулись с проблемами и начнут заезд с 11-й и 13-й позиций.
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