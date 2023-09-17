Цунода раскрыл повреждения машины, из-за которых он сошёл на старте Гран-при Сингапура

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о повреждениях болида, из-за которых он досрочно завершил гонку на Гран-при Сингапура.

«Во-первых, поздравляю Лиама с тем, что он заработал очки, тем более что в Сингапуре он впервые в Формуле-1, и у него всё получилось. Что касается меня, то я очень расстроен, потому что, похоже, мы не смогли провести чистый уикенд в последних двух гонках, особенно после того, как команда привезла в Сингапур большой пакет обновлений.

Я хорошо стартовал, но на первом же круге вступил в контакт, в результате чего был поврежден боковой обтекатель, а также радиатор и система охлаждения, и мы были вынуждены сойти. Очень обидно и досадно, что я не смог доехать до клетчатого флага. Мне очень жаль команду, потому что у меня не было возможности выложиться по полной, а ведь у нас определённо есть темп, чтобы набрать очки», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.